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Парламент Болгарії схвалив постачання Україні зброї

Наталя Дуляба

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Народні збори (парламент) Болгарії 9 грудня більшістю голосів схвалили проєкт рішення про надання Україні військової та військово-технічної допомоги. Про це пише Європейська правда з посиланням на БГНЕС.

Рішення підтримали 148 із 240 депутатів від партій ГЕРБ-СДС, «Продовжуємо зміни», «Рух за права і свободи», «Демократична Болгарія» та «Болгарський підйом».

46 депутатів від проросійських Болгарської соціалістичної партії та «Відродження» проголосували проти, а один депутат від проєвропейської «Продовжуємо зміни» утримався під час голосування.

Рішення затверджує пропозицію, внесену урядом Болгарії в листопаді, про надання Україні військової допомоги. Хоча її перелік офіційно засекречений, міністр економіки та промисловості Болгарії Нікола Стоянов говорив, що йдеться про стрілецьку зброю та боєприпаси.

Також парламент своїм рішенням схвалив участь болгарських військовослужбовців у місії ЄС із тренування українських військових EUMAM на території Бельгії, Польщі та Німеччини, а також підготовку українських бойових медиків на болгарській території.

Як писав Львівський портал, 3 листопада Народні збори (парламент) Болгарії підтримали резолюцію про постачання Україні військової та технічної допомоги.

Хоча Болгарія та Угорщина безпосередньо не постачають Україні зброю, військові заводи Болгарії отримують величезні прибутки від продажу зброї, яку використовує українська армія у війні проти Росії.

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