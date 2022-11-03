ОСТАННІ НОВИНИ

Парламент Болгарії розблокував надання військової допомоги Україні

Наталя Дуляба

|

Національна асамблея Болгарії у четвер підтримала резолюцію про постачання Україні військової та технічної допомоги. Про це пише Європейська правда з посиланням на БГНЕС.

За документ, ініційований партіями ГЕРБ-СДС і «Демократичною Болгарією», проголосувала переважна більшість парламентарів – 175, зокрема партія колишнього виконувача обов’язків прем’єр-міністра Болгарії Стефана Янева Bulgarian Rise.

Проти висловилися 49 парламентарів, зокрема проросійські «Відродження» і Болгарська соціалістична партія, ще троє утрималися.

Резолюція означає, що тепер уряд Болгарії має протягом 30 днів подати проєкт рішення про постачання зброї Україні до парламенту.

Під час обговорення документа депутат проєвропейської партії «Продовжуємо зміни» Даніель Лорер назвав цинічним зберігання в Болгарії великої кількості радянського озброєння як обґрунтування необхідності гарантувати безпеку країни.

Лідерка болгарських соціалістів Корнелія Нінова своєю чергою повторила позицію політсили: постачання зброї Україні може перетворити Болгарію на сторону конфлікту.

Як повідомляв Львівський портал, напередодні в болгарському парламенті розробили законопроєкт, який дозволить країні почати надсилати військову допомогу Україні.

Додамо, хоч Болгарія та Угорщина безпосередньо не постачають Україні зброю, військові заводи Болгарії отримують величезні прибутки від продажу зброї, яку використовує українська армія у війні проти Росії.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Мало економили. Львівщина отримала графік відключень світла
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Мало економили. Львівщина отримала графік відключень світла

Львівщина не зуміла зменшити споживання світла на 25% світла, а відтак «Львівобленерго» оприлюднило попередній графік ві...

Сотня працівників «АТБ» здала донорську кров для допомоги українським захисникам
Анастасія ПИЖ
Сотня працівників «АТБ» здала донорську кров для допомоги українським захисникам

У той час, коли ЗСУ активно тиснуть ворога на всіх фронтах, медичні заклади країни відчувають зростаючу потребу у донорс...

Прискорений вступ України до НАТО: що кажуть у Альянсі
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Прискорений вступ України до НАТО: що кажуть у Альянсі

На тлі заяв диктатора Путіна про анексію окупованих територій Росією Україна подала заяву на прискорений вступ до військ...

Від деконструкції до демонтажу: чого не вистачає для завершення декомунізації на Львівщині
Тарас РАДЬ
Від деконструкції до демонтажу: чого не вистачає для завершення декомунізації на Львівщині

Спорадично у місцевому інформаційному просторі виринають повідомлення про натужні та часто невиразні спроби завершення д...

всі статті
Львівський портал