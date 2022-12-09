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Експоліцейського засудили на 9 років за смертельну ДТП на Львівщині

Ольга Денисяка

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Експоліцейського визнали винним у вчиненні ДТП на Львівщині, в якій загинули троє людей. Його засудили до 9 років позбавлення волі. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

Доведено, що у квітні 2022 року посадовець за кермом автомобіля Renault на трасі «Львів-Шегині», рухаючись у напрямку м. Мостиська, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з легковим автомобілем «ВАЗ». Після зіткнення, поліцейський, будучи законом зобов’язаним надати невідкладну допомогу, втік з місця події, залишивши потерпілих напризволяще.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло троє людей, двоє – отримали різної тяжкості тілесні ушкодження.

Посадовця визнали винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб та у завідомому залишенні у небезпеці (ч. 3 ст. 286, ч. 1 ст. 135 КК України). Його засудили до 9 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки.

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