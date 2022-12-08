Червоний Хрест допустили до українських військовополонених

Представники Червоного Хреста зустрілися з українськими військовими, яких утримує в полоні Росія. Ще один візит запланований на поточний тиждень. Про це пише Українська правда.

Так, перший візит вже відбувся минулого тижня.

«Минулого тижня МКЧХ здійснив один дводенний візит до українських військовополонених, ще один відбудеться цього тижня. У цей же період були здійснені візити до російських військовополонених, а до кінця місяця заплановано ще більше візитів», – зазначили в організації.

Представники ЧХ перевірили умови утримання та лікування військовополонених, а також передали їм засоби особистої гігієни, ковдри, теплий одяг і книги. Згодом МКХЧ зв’язався з рідними військових, щоб передати новини.

BBC зазначило, що раніше російські окупанти на сході України не допускали міжнародних спостерігачів до полонених, тоді як Україна ніколи не перешкоджала роботі міжнародних гуманітарних організацій. В МКХЧ наголосили, що має бути наданий безперешкодний доступ до всіх полонених неодноразово і без наглядачів, де б вони не утримувалися.

Зауважимо, 8 грудня президентка Червоного Хреста Мір’яна Споляріч прибула з чотириденним візитом до України.

«Сьогодні я зустрінуся з людьми в Миколаєві та Херсонській області, які переживають жахливу зиму, і познайомлюся з командами, які працюють, щоб допомагати», – написала вона у Twitter.