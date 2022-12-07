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Зеленський став людиною року за версією Time

Анастасія Диняк

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Президент Володимир Зеленський став людиною 2022 року за версією американського журналу Time, а разом з ним «дух України». Про це пише Time.

У виданні наголосили, що Зеленський продемонстрував власну мужність під час «кризи» для України і згадали зрадника Януковича, який втік до Росії під час її збройної агресії у 2014 році.

«У своєму житті багато українців хапали будь-яку зброю, яку могли знайти, і бігли захищати свої міста від загарбників, озброєних танками та ударними гелікоптерами. Успіх Зеленського як військового лідера ґрунтується на тому, що мужність є заразною. Вона поширилася серед політичного керівництва України в перші дні вторгнення, коли всі зрозуміли, що президент лишився. Якщо це здається природним для лідера під час кризи, подумайте про історичний прецедент», – йдеться у повідомленні.

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