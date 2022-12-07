На Донеччині окупанти обстріляли ринок: 8 загиблих

Російські окупанти обстріляли село Курахове на Донеччині. Унаслідок цього восьмеро людей загинули, є поранені. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Так, у середу, 7 грудня, росіяни атакували Курахове за допомогою реактивних систем залпового вогню. Під обстріл потрапили місцевий ринок, автостанція, заправки та житлові будинки.

За попередніми даними, унаслідок обстрілу загинули восьмеро осіб, ще п’ятеро людей отримали поранення.