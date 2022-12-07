У четвер, 8 грудня, Львів попрощається ще з трьома Героями – В’ячеславом Ярмаком, Олександром Стріхою, Юрій Зеленькевичем, які захищали Україну від російських окупантів. Про це Львівському порталу повідомили упресслужбі Львівської міськради.

Львів’ян та гостей міста закликають долучитись до міської церемонії прощання та утриматися в цей час від проведення розважальних заходів і святкувань.

Чин похорону Героїв розпочнеться об о 11.00 у Гарнізонному храмі свв. апп. Петра і Павла, об 11.30 відбудеться міська церемонія прощання на площі Ринок. Поховають воїнів на Личаківському кладовищі.

Маршрут похоронної процесії: Гарнізонний храм свв. апп. Петра і Павла УГКЦ (вул. Театральна, 11) – пл. Катедральна – пл. Ринок (міська церемонія прощання) – вул. Руська – вул. Підвальна – вул. Володимира Винниченка – пл. Соборна – вул. Пекарська – вул. Шімзерів – вул. Мечникова – Личаківський цвинтар.

Біографічні довідки Героїв

В’ячеслав Ярмак (02.05.1984-03.12.2022) Харків’янин.

Навчався у Харківській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів №156 Харківської міської ради Харківської області. Закінчив Державний навчальний заклад «Центр професійно-технічної освіти №3 міста Харкова» (тоді – Міське професійно-технічне училище №33) за спеціальністю «автослюсар».

У 2012 році разом із родиною перебрався до Львова.

У вільний час захоплювався риболовлею та автомобільними подорожами. Працював регіональним керівником у мережі магазинів роздрібної торгівлі «OLKO».

Молодший сержант. Із початком повномасштабного вторгнення російської федерації добровільно став на захист України від окупантів. Боронив державу у складі 125-ї окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України.

У В’ячеслава Ярмака залишилися мама, дружина та донька.

Олександр Стріха (01.12.1983-05.12.2022) Львів’янин.

Навчався у Середній загальноосвітній школі №98 міста Львова. Закінчив Українську академію друкарства.

Після завершення навчання спочатку працював комірником, згодом обіймав посаду працівника безпеки руху у львівському представництві Товариства з обмеженою відповідальністю «Онур Конструкціон Інтернешнл».

Із початком повномасштабного вторгнення добровольцем став на захист Батьківщини від держави-терориста. Боровся із російськими окупантами у лавах 125-ї окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України на Донеччині та Луганщині. Незважаючи на незадовільний стан здоров’я, до останнього продовжував виконувати бойові завдання.

У Олександра Стріхи залишилися батьки та донька.

Юрій Зеленькевич (14.03.1977-21.11.2022) Уродженець міста Бердянськ Запорізької області.

Навчався у Бердянській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №9 Бердянської міської ради Запорізької області. Закінчив Бердянський машинобудівний фаховий коледж Національного університету «Запорізька політехніка».

Після завершення навчання проходив службу у лавах прикордонників у Алчевську Луганської області.

Із 2012 року проживав у Харкові, працював механіком.

Після початку повномасштабного вторгнення росії добровільно вступив до лав ЗСУ. Молодший сержант. Проходив військову службу у складі 110-ї окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України.

У Юрія Зеленькевича залишилися мати, дружина, двоє дітей та сестра.

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