Угорщина заблокувала виділення 18 млрд євро допомоги Україні

Міністр фінансів Угорщини Міхай Варга проти виділення Україні 18 мільярдів євро макрофінансової допомоги в 2023 році, які планувала Європейська рада. Про це повідомляє агентство Інтерфакс-Україна.

Так, Варга заявив, що Угорщина проти поправки до фінансового законодавства, яке передбачало виділення Україні макрофінансової допомоги в 2023 році.

Зазначимо, поправки до багаторічного фінансового законодавства мають ухвалюватися одностайно усіма країнами-членами Європейського союзу.

Водночас міністри країн-членів ЄС проголосували кваліфікованою більшістю за макрофінансову допомогу плюс (MFA+) та поправку до фінансового регламенту.

«На жаль, ми не змогли прийняти пакет у цілому. Проте це не охолодить наші амбіції почати виділяти нашу допомогу Україні з початку січня. Я прошу Комітет з питань економіки та фінансів знайти альтернативне рішення. Це означає, що ми маємо знайти рішення, яке підтримають усі держави. Ми знайдемо рішення, щоби підтримати Україну», – зазначив головуючий на засіданні міністр фінансів Чехії Збігнєв Станюра.