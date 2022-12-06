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У Львові дерусифікували ще одну вулицю

Ольга Денисяка

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У Львові, у межах деколонізації, перейменували вул. С.Боткіна. Відповідне рішення сьогодні затвердили на сесії міськради, передає пресслужба мерії.

Тепер вона носитиме ім’я українського громадського та політичного діяча, члена Української Національної Ради, державного секретаря з охорони здоров’я при уряді ЗУНР, голови Українського лікарського товариства Івана-Теодозія Куровця.

Зазначимо, загалом у Львівській територіальній громаді дерусифікують 53 вулиці, названих на честь російських діячів чи мають назви, що асоціюються з російською імперією, росією чи радянською пропагандою.

Після перейменування вулиць у Львові мешканцям не потрібно змінювати документи. Замінити документи будуть змушені лише підприємці, однак для них ця процедура буде безкоштовною.

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