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5 листопада росіяни вбили трьох цивільних українців

Ольга Денисяка

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5 грудня від рук російських окупантів загинули троє цивільних осіб, 16 поранені. Відповідні дані обласних військових адміністрацій опублікував заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко в Телеграмі.

За його інформацією, в Донецькій області – 9 поранених, у Запорізькій області – 2 загиблих, 4 поранених, в Одеській області – 2 поранених, у Харківській області – 1 загиблий, у Херсонській області – 1 поранений.

Зазначимо, що 5 грудня російські війська ракетами обстріляли Запорізьку область. Внаслідок удару є щонайменше двоє загиблих та троє поранених.

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