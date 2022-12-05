За щоденну роботу задля перемоги. На Львівщині відзначили низку волонтерів

Із нагоди Міжнародного дня волонтера у Львівській обласній філармонії відзначили волонтерів за їхню активну громадську позицію та невтомну працю. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної військової адміністрації.

Керівник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький висловив вдячність волонтерам, які своїм вкладом наближають перемогу України.

«Ми дякуємо тим, хто, забувши про відпочинок і сон, допомагає у цей непростий час цивільним та військовим, тим, хто може дістати що завгодно та доставити у найбільш віддалені куточки України. У часи війни волонтерство стало для багатьох способом життя: запропонувавши раз свою допомогу, дуже важко перестати це робити й надалі. Саме завдяки вам, вашій активній громадянській позиції, невтомній праці та вірі ми ще дужче гуртуємось заради спільної перемоги!», – наголосив очільник Львівщини.

За вагомий особистий внесок у розвиток волонтерського руху, активну громадянську позицію, щоденну роботу задля Перемоги Максим Козицький вручив подяки заслуженим волонтерам Львівщини:

Юрію Напорі – волонтерові громадської організації «Апостольська Чота»;

Тарасу Завацькому – волонтерові благодійної організації «Центр волонтерства та захисту»;

Володимиру Гриненку – волонтерові благодійної організації «Центр волонтерства та захисту»;

Любомиру Босаневичу – волонтерові благодійної організації «Центр волонтерства та захисту»;

Олександру Шелестаку – волонтерові благодійної організації «Центр волонтерства та захисту»;

Антону Шевельову – волонтерові благодійної організації «Центр волонтерства та захисту»;

Руслану Швагуляку – волонтерові благодійної організації «Центр волонтерства та захисту»;

Юрію Візняку – генеральному директорові Львівського палацу мистецтв- керівникові Гуманітарного штабу;

Ользі Тимик – волонтерові благодійного фонду «Солдатські матері – за нову армію»;

Ользі Тесляк – волонтерові;

Лесі Турашвілі – голові громадської організації «Соціальний захист населення та учасників АТО»;

Юрію Федечку – голові Благодійного фонду «Із янголом на плечі»;

Юрію Кривенку – голові благодійної організації «Благодійний фонд «Коло»;

Наталії Непораді – волонтерові;

Юрію Соболю – волонтерові;

Володимиру Баб’яку – волонтерові громадської організації «Народна самооборона Львівщини»;

Юрію Добушу – волонтерові громадської організації «Народна самооборона Львівщини»;

Наталії Рак – волонтерові громадської організації «Народна самооборона Львівщини»;

Марті Лігус – волонтерові громадської організації «Народна самооборона Львівщини;

Юлії Чорновус – волонтерові громадської організації «Народна самооборона Львівщини;

Юрію Авдейчику – волонтерові громадської організації «Народна самооборона Львівщини;

Оксані Медвідь – волонтерові громадської організації «Народна самооборона Львівщини;

Ростиславу Терещуку – волонтерові громадської організації «Народна самооборона Львівщини;

Катерині Нетребенко – волонтерові громадської організації «Народна самооборона Львівщини;

Маркіяну Нагірному – волонтерові громадської організації «Народна самооборона Львівщини;

Уляні Кузик – керівникові благодійної організації «Благодійний фонд Уляни Кузик».

Зазначимо, що Міжнародний день волонтера – один з міжнародних днів ООН, присвячений особам, які займаються волонтерством. Генеральна Асамблея ООН в 1985-му році на 40-й сесії у спеціальній резолюції запропонувала урядам відзначати 5 грудня як «Міжнародний день волонтерів в ім’я економічного і соціального розвитку».

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