За щоденну роботу задля перемоги. На Львівщині відзначили низку волонтерів

Із нагоди Міжнародного дня волонтера у Львівській обласній філармонії відзначили волонтерів за їхню активну громадську позицію та невтомну працю. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної військової адміністрації.
Керівник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький висловив вдячність волонтерам, які своїм вкладом наближають перемогу України.
«Ми дякуємо тим, хто, забувши про відпочинок і сон, допомагає у цей непростий час цивільним та військовим, тим, хто може дістати що завгодно та доставити у найбільш віддалені куточки України. У часи війни волонтерство стало для багатьох способом життя: запропонувавши раз свою допомогу, дуже важко перестати це робити й надалі. Саме завдяки вам, вашій активній громадянській позиції, невтомній праці та вірі ми ще дужче гуртуємось заради спільної перемоги!», – наголосив очільник Львівщини.
За вагомий особистий внесок у розвиток волонтерського руху, активну громадянську позицію, щоденну роботу задля Перемоги Максим Козицький вручив подяки заслуженим волонтерам Львівщини:
Юрію Напорі – волонтерові громадської організації «Апостольська Чота»;
Тарасу Завацькому – волонтерові благодійної організації «Центр волонтерства та захисту»;
Володимиру Гриненку – волонтерові благодійної організації «Центр волонтерства та захисту»;
Любомиру Босаневичу – волонтерові благодійної організації «Центр волонтерства та захисту»;
Олександру Шелестаку – волонтерові благодійної організації «Центр волонтерства та захисту»;
Антону Шевельову – волонтерові благодійної організації «Центр волонтерства та захисту»;
Руслану Швагуляку – волонтерові благодійної організації «Центр волонтерства та захисту»;
Юрію Візняку – генеральному директорові Львівського палацу мистецтв- керівникові Гуманітарного штабу;
Ользі Тимик – волонтерові благодійного фонду «Солдатські матері – за нову армію»;
Ользі Тесляк – волонтерові;
Лесі Турашвілі – голові громадської організації «Соціальний захист населення та учасників АТО»;
Юрію Федечку – голові Благодійного фонду «Із янголом на плечі»;
Юрію Кривенку – голові благодійної організації «Благодійний фонд «Коло»;
Наталії Непораді – волонтерові;
Юрію Соболю – волонтерові;
Володимиру Баб’яку – волонтерові громадської організації «Народна самооборона Львівщини»;
Юрію Добушу – волонтерові громадської організації «Народна самооборона Львівщини»;
Наталії Рак – волонтерові громадської організації «Народна самооборона Львівщини»;
Марті Лігус – волонтерові громадської організації «Народна самооборона Львівщини;
Юлії Чорновус – волонтерові громадської організації «Народна самооборона Львівщини;
Юрію Авдейчику – волонтерові громадської організації «Народна самооборона Львівщини;
Оксані Медвідь – волонтерові громадської організації «Народна самооборона Львівщини;
Ростиславу Терещуку – волонтерові громадської організації «Народна самооборона Львівщини;
Катерині Нетребенко – волонтерові громадської організації «Народна самооборона Львівщини;
Маркіяну Нагірному – волонтерові громадської організації «Народна самооборона Львівщини;
Уляні Кузик – керівникові благодійної організації «Благодійний фонд Уляни Кузик».
Зазначимо, що Міжнародний день волонтера – один з міжнародних днів ООН, присвячений особам, які займаються волонтерством. Генеральна Асамблея ООН в 1985-му році на 40-й сесії у спеціальній резолюції запропонувала урядам відзначати 5 грудня як «Міжнародний день волонтерів в ім’я економічного і соціального розвитку».
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Андрій Котенський