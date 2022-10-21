Восьмирічний хлопчик зі Львова наспівав понад мільйон гривень для ЗСУ

Восьмирічний львівський волонтер Юрій Напора своїм співом встиг зібрати понад 1 мільйон гривень для ЗСУ, повідомляє управління молоді та спорту Львівської ОВА.

За зібрані кошти закупили авто, дрони, прилади нічного бачення та інше спорядження для наших захисників.

Волонтерські виступи Юрчика із його батьком розпочались у серпні у Мостиськах, де їм вдалось зібрати 23 305 гривень на потреби ЗСУ. Коли готували сюжет, хлопчик зібрав 780 тисяч для ЗСУ. Проте на момент публікації сума вже перевищила 1 мільйон гривень.

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