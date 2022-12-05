Унаслідок атаки РФ Одеса залишилася без світла, тепла та води

Російські окупанти вчергове завдали масового ракетного удару по Одесі. Місто залишилося без елетро- та водопостачання, також запинилися всі котельні. Про це повідомили у пресслужбі міської ради.

Так, у понеділок, 5 грудня, Росія знову атакувала Одесу. За даними директора КП «Теплопостачання міста», станом на 15:30 год. всі міські котельні призупинили роботу. Тепло повернуть після відновлення електро- та водопостачання.

Також в місті призупинили курсування громадського електричного транспорту.

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що росіяни під час обстрілів пошкодили два об’єкти інфраструктури в Одеській області. Одну людину з пораненням довелося госпіталізувати.