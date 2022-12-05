Україна вже забезпечена дровами, – Держлісагентство

В Україні заготували рекордну кількість дров, станом на 1 грудня країна забезпечена паливною деревиною. Про це повідомив очільник підприємства Держагентства лісових ресурсів Юрій Болоховець.

Так, за даними Болоховця, станом на 1 грудня на складах заготовано понад 260 тис м3 паливної деревини. Запаси дров є по всій території України.

«За підсумками останнього тижня заготівля також тримається на рекордних позначках і значно перевищує реалізацію… Ситуація в українській енергетиці дуже напружена. Не можна виключати найгірші сценарії. Але дровами країна забезпечена», – йдеться у повідомленні.

Голова Держлісагентства додав, що наразі триває поставка дров в східні та південні прифронтові райони, а також великий осяг палива передається військовим.

Нагадаємо, готуючись до непростого опалювального сезону 2022/2023 під час війни українцям рекомендують запастися дровами. Їх можна придбати як у приватних підприємців, так і в державних лісгоспах.

На Львівщині дрова продають у десятьох господарствах. Вартість дров у державних лісництвах варіюється у межах 750-850 грн за кубометр.

Зазначимо, українська влада говорить, що слід бути готовими до того, окупанти посилять обстріли котелень, ТЕЦ та інших об’єктів інфраструктури, аби зірвати опалювальний сезон у якомога більшій кількості регіонів України.

Голова «Нафтогазу» Юрій Вітренко вже попередив, що в домівках українців цьогоріч буде значно холодніше. Температура повітря буде на 4 градуси нижчою за норму і становитиме 17-18°C. Сам опалювальний сезон почнеться пізніше і закінчиться раніше ніж зазвичай.

Як відомо, близько половини газових сховищ України розташовані неподалік лінії у Харківській області. А на імпорт газу, необхідного для опалювального сезону, державі потрібно орієнтовно 10 млрд доларів.

Тому наразі Міністерство енергетики прогнозує, що в опалювальному сезоні 2022/2023 років Україна скоротить споживання газу на 35-40%.