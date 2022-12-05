У вівторок, 6 грудня, Львів попрощається з Героєм Олегом Андрієцьким, який загинув, захищаючи Україну. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Львів’ян та гостей міста закликають долучитись до міської церемонії прощання та утриматися в цей час від проведення розважальних заходів та святкувань.

Чин похорону Героя розпочнеться о 15:00 год. у Гарнізонному храмі свв. апп. Петра і Павла, о 15:30 год. – міська церемонія прощання на площі Ринок. Поховають воїна на Личаківському кладовищі.

Маршрут похоронної процесії: Гарнізонний храм свв. апп. Петра і Павла УГКЦ (вул. Театральна, 11) – пл. Катедральна – пл. Ринок (міська церемонія прощання) – вул. Руська – вул. Підвальна – вул. Володимира Винниченка – пл. Соборна – вул. Пекарська – вул. Шімзерів – вул. Мечникова – Личаківський цвинтар.

Олег Андрієцький (31.03.1995-26.11.2022) Львів’янин.

Навчався у середній загальноосвітній школі №40 міста Львів. Закінчив Державний навчальний заклад «Львівське міжрегіональне вище професійне училище залізничного транспорту».

Учасник Революції Гідності. У 2015 році вступив на строкову військову службу, згодом підписав контракт із 25-м Навчальним центром Військової служби правопорядку Збройних Сил України. У 2020 році виконував бойові завдання у зоні проведення Операції Об‘єднаних сил.

Із початком повномасштабного вторгнення російської федерації добровольцем став на захист Батьківщини від окупантів. Боронив територіальну цілісність та незалежність держави у лавах 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Оперативного командування «Захід» Сухопутних військ Збройних Сил України.

У Олега Андрієцького залишилися батьки, дружина та син.