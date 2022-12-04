Ворог вдарив по Херсонщині майже 50 разів

Російські окупанти продовжують атакувати Херсонщину. За добу область обстріляли 46 разів, є жертва. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Так, у суботу, 3 грудня, росіяни обстріляли Херсонщину 46 разів. Били по мирних населених пунктах області з артилерії, танків, мінометів та реактивних систем залпового вогню.

«Російські окупанти продовжують вбивати та калічити мирних людей. Минулої доби через ворожі обстріли 1 людина загинула, ще 2 жителів Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості», – додав Янушевич.

Окрім того, росіяни обстріляли житлові квартали Херсона. Зафіксовано влучення в приватні та багатоквартирні будинки, пошкоджено цивільну інфраструктуру міста.