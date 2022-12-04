Гайдай прогнозує успіх ЗСУ на двох напрямках на Луганщині

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай зазначив, що найближчим часом можна чекати на позитивні новини від ЗСУ у двох районах області. Про це пише Українська правда.

Так, за словами Гайдая, наразі погода сприяє Збройним силам на Сватівському та Кремінському напрямках. Окрім того, українським військовим допомагають партизани, які «керують» артилерією.

«Чекаємо найближчим часом на позитивні новини, які дозолять розвинути успіх ЗСУ», – наголосив він.

Нагадаємо, раніше зазначалося, що росіяни почали мінувати інфраструктуру Сєвєродонецька, що на Луганщині, а також околиці міста.

Також 3 грудня партизани перебили залізничне постачання ворогу на 14-20 діб.

Окрім того, Генштаб повідомляв, що ворог збільшує кількість своїх підрозділів у Луганську. А в Красному і Сімейкиному, що неподалік міста, рашисти виселяють місцевих із їхніх будинків, аби там розмістити свої війська.