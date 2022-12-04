ОСТАННІ НОВИНИ

Гайдай прогнозує успіх ЗСУ на двох напрямках на Луганщині

Анастасія Диняк

|

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай зазначив, що найближчим часом можна чекати на позитивні новини від ЗСУ у двох районах області. Про це пише Українська правда.

Так, за словами Гайдая, наразі погода сприяє Збройним силам на Сватівському та Кремінському напрямках. Окрім того, українським військовим допомагають партизани, які «керують» артилерією.

«Чекаємо найближчим часом на позитивні новини, які дозолять розвинути успіх ЗСУ», – наголосив він.

Нагадаємо, раніше зазначалося, що росіяни почали мінувати інфраструктуру Сєвєродонецька, що на Луганщині, а також околиці міста.

Також 3 грудня партизани перебили залізничне постачання ворогу на 14-20 діб.

Окрім того, Генштаб повідомляв, що ворог збільшує кількість своїх підрозділів у Луганську. А в Красному і Сімейкиному, що неподалік міста, рашисти виселяють місцевих із їхніх будинків, аби там розмістити свої війська.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Е-квиток на Львівщині: як та коли він працюватиме
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Е-квиток на Львівщині: як та коли він працюватиме

Львівська область першою в Україні запровадить е-квиток у приміських та міжміських автобусних маршрутах. Послуга безготі...

Міносвіти анонсувало новий формат вступної кампанії у 2023 році
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Міносвіти анонсувало новий формат вступної кампанії у 2023 році

У Міністерстві освіти і науки України не розглядають вступну кампанію у 2023 році за результатами традиційного зовнішньо...

Світ має знати правду: чому ЗМІ лишили акредитацій за репортажі з Херсона
Ольга ДЕНИСЯКА
Світ має знати правду: чому ЗМІ лишили акредитацій за репортажі з Херсона

Низку українських та іноземних журналістів позбавили акредитації за репортажі з Херсона, зроблені відразу після того, як...

Розкрадання військової допомоги: ганебний слід Львівської митниці
Галина ЯНКО
Розкрадання військової допомоги: ганебний слід Львівської митниці

Скандальна історія про те, як через Львівську митницю вдалося вкрасти у військових гуманітарну допомогу на 3 млн грн і «...

всі статті
Львівський портал