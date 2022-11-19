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Росіяни збільшили присутність в Луганську, – Генштаб

Анастасія Диняк

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За наявною інформацією, завершились військові навчання підрозділів 2 мотострілецької дивізії 1 танкової армії РФ, які проходили на території Брестської області Білорусі. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Так, військовослужбовці, призвані в ході проведення так званої часткової мобілізації мають низький рівень морально-психологічного стану, зокрема, через незадовільне забезпечення.

Частина зазначеного особового складу отримала стару форму одягу та спорядження, яке вже використовувалось. Військова техніка, здебільшого, в поганому технічному стані – весь час потребує ремонту.

Противник продовжує зазнавати втрат. Підтверджено вогневе ураження місця скупчення живої сили окупантів 17 листопада, у населеному пункті Михайлівка на тимчасово зайнятій території Запорізької області. Відомо, що втрати противника склали понад 30 осіб пораненими та загиблими.

За уточненою інформацією, в результаті вогневого ураження Силами оборони району зосередження ворога поблизу Михайлівка Скадовського району Херсонської області, 17 листопада втрати загарбників склали близько 60 осіб загиблими.

У місті Луганськ відзначається збільшення кількості окупаційних підрозділів російських військ. В населених пунктах Красне та Сімейкине, на тимчасово окупованій території Луганської області, противник розміщує особовий склад у залишених помешканнях та примусово виселяє цивільне населення з домівок в інші населені пункти.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили склад боєприпасів противника.

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