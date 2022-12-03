На Луганщині перебили залізничне постачання ворогу на 14-20 діб

На Луганщині партизани перебили залізничне постачання ворогу на 14-20 діб. Про це повідомив у Телеграмі голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«Хтось» підпалив устаткування автоматизованого управління залізницею (шафа СЦБ) – на ділянці залізничного сполучення Луганськ-Лантратівка в районі Луганської ТЕС (Щастя).

За оцінкою фахівців, знищення такої системи призведе до переведення в «ручний режим» управління ділянкою залізничного сполучення, і як наслідок – унеможливить своєчасне доставлення вантажів військового призначення до передових позицій рашистів (орієнтовно на 14-20 діб).

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