РФ вивела на бойове чергування 18 кораблів

росія вивела на бойове чергування 18 кораблів. Як передає Укрінформ, про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» повідомила керівник об’єднаного пресцентру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк

«Ворог вивів наразі на бойове чергування 18 кораблів… Зараз на бойовому чергуванні перебуває чотири ракетоносії, два з яких підводних. Це 24 ракети типу «Калібр», які готові до використання», – сказала Гуменюк.

Вона наголосила, що Чорне море наразі на боці української сторони, оскільки «нарощуються штормові погодні умови та посилюється вітряна обстановка».

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