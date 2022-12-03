G7 та ЄС встановили граничну ціну на російську нафту

Після досягнення домовленості між 27 державами-членами Європейського Союзу члени Групи семи, а також Австралія (разом – «Коаліція за обмеження ціни») запровадили обмеження ціни на нафту, що постачається морським транспортом з Російської Федерації, на рівні 60 доларів США за барель. Як пише Європейська правда, про це йдеться у заяві Мінфіну США.

«Обмеження ціни є важливим інструментом для обмеження доходів, які Росія отримує для фінансування своєї незаконної війни в Україні, а також для забезпечення надійного постачання нафти на світові ринки. Ця політика є особливо важливою для забезпечення постачання нафти до країн з низьким та середнім рівнем доходу, які сильно постраждали від наслідків російської війни», – йдеться у заяві.

Наступного тижня Коаліція з обмеження цін на нафту заборонить широкий спектр послуг, включаючи морське страхування та торгове фінансування, пов’язаних з морським транспортуванням сирої російської нафти, якщо покупці не купуватимуть її за ціною нижче 60 доларів за барель.

Імпортери, які купуватимуть російську нафту за ціною, не вищою за верхню межу, матимуть доступ до низки послуг країн коаліції, життєво важливих для торгівлі нафтою.

З 5 лютого 2023 року ця заборона на послуги пошириться на морське транспортування нафтопродуктів російського походження, якщо ці продукти не продаватимуться за ціною або нижче граничної ціни, яка буде оголошена до 5 лютого 2023 року.

Політика обмеження цін спрямована на підтримку поставок російської нафти на світовий ринок при одночасному зменшенні доходів, які Російська Федерація отримує від продажу нафти, особливо у світлі підвищених цін, спричинених війною.

Для досягнення цієї мети ЄС та інші країни, що входять до Коаліції з обмеження цін, розробили верхню межу ціни для підтримки потоку російської нафти за зниженими цінами.

Нагадаємо, 2 грудня дипломати Європейського Союзу остаточно домовилися встановити граничну ціну на російську нафту, яка транспортується морем, на рівні 60 доларів за барель.

Переговори про встановлення граничної ціни на російську нафту в Брюсселі були суперечливими й тривали більше тижня. Польща і спершу країни Балтії не погоджувалися на надто високу ціну, оскільки стверджували, що вона не матиме ефекту.

Крім того, з 5 грудня набуває чинності ембарго ЄС на переважну більшість імпорту російської нафти, тому гранична ціна буде застосовуватися до покупців за межами регіону.

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