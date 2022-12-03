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Де та коли у Львові працюватимуть екобуси. Графік на грудень

Ольга Денисяка

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У Львові продовжують приймати від мешканців використані батарейки, лампи та ртутні термометри, які потім відправляють на безпечну утилізацію. Для зручності львів’ян екобуси працюють у всіх районах міста, а також у Винниках, Брюховичах і Рудному. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

Одна людина може безкоштовно здати на переробку до 10 кг батарейок, не більше 5 ртутних термометрів, а також 10 люмінесцентних ламп.

Всі використані лампи, батарейки та інші небезпечні прилади просять приносити в упаковках виробника чи в іншій безпечній тарі.

Графік стоянок екобуса на грудень:

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