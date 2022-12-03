Британська розвідка розкрила плани окупантів щодо Бахмута

З початку серпня Бахмут став для Росії головною наступальною ціллю. Наразі захоплення міста, схоже, є для РФ ціллю символічною, політичною. Про це йдеться у звіті розвідки Міноборони Великої Британії.

У повідомленні йдеться, що російські війська продовжують докладати значну частину своїх загальних військових зусиль на ділянці укріпленої лінії фронту довжиною приблизно 15 км навколо міста Бахмут у Донецькій області.

Розвідка припускає, що російський план може передбачати оточення міста тактичним наступом на північ і південь.

«Останніми днями Росія, ймовірно, досягла невеликих успіхів на південній осі наступу на Бахму. Там вона прагне зміцнити обмежені плацдарми на захід від болотистої місцевості навколо річки Бахмутка», – зазначили в розвідці.

Наголошується також, що з початку серпня 2022 року Росія віддала перевагу Бахмуту як своїй головній наступальній цілі. Захоплення міста мало б обмежену цінність, хоча потенційно дозволило б Росії загрожувати Краматорську та Слов’янську.

«Кампанія була непропорційно дорогою порівняно з цими можливими досягненнями. Існує реалістична ймовірність того, що взяття Бахмута стало передусім символічною, політичною метою для Росії», – кажуть в розвідці.

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