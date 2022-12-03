2 грудня росіяни вбили одного жителя Донеччини

російська армія минулої доби, 2 грудня, вбила одного жителя Донецької області і ще чотирьом завдала поранень. Про це повідомив в Телеграмі голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«За 2 грудня стало відомо про 1 цивільного, убитого росіянами на Донеччині, — у Соледарі. Ще 4 людини в області одержали поранення», – повідомив Кириленко.

За його словами, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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