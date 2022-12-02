У Рудках мікроавтобус насмерть збив пішохода

У Рудках 67-річна місцева мешканка загинула внаслідок наїзду мікроавтобуса. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Аварія сталась у четвер ввечері, 1 грудня, орієнтовно о 18:40 год. на вул. Валовій у місті Рудки Самбірського району. Тут 24-річний мешканець Львівського району, їдучи за кермом мікроавтобуса Volkswagen Transporter збив пішохода.

Потерпілою виявилась 67-річна рудківчанка. Жінка від отриманих травм загинула на місці автопригоди.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення Правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – від трьох до восьми років тюрми із трирічним позбавленням водійських прав або без такого.

Правоохоронці наголошують: через знеструмлення, спричинені ракетними обстрілами РФ, на дорогах побільшало ДТП за участю пішоходів. Лише за добу у Львові під колеса авто потрапили три людини.

Відтак у темну пору доби, коли на вулиці є обмаль освітлення, обов’язково використовуйте світловідбивні елементи! Неухильно дотримуйтеся Правил дорожнього руху і переходьте дорогу лише у спеціально відведених місцях!

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Фото: поліція