Реставратори відновили металеву браму на вулиці Тарнавського

У Львові відреставрували історичну металеву браму у будинку на вулиці Тарнавського, 25. Над відновленням дверей фахівці працювали близько трьох місяців. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Фахівці повернули брамі автентичний чорний колір. Також відновили металеві елементи оздоби, які були втрачені. За зразком автентичних виготовили нові ручки, а у світлику встановили засклення.

«Ця брама була в незадовільному стані через облущену стару фарбу, корозію металу і суттєві пошкодження в нижній частині. Тут був втрачений фрагмент притульної планки з рослинним орнаментом, автентичні ручки, поріг. А замість засклення верхній світлик був забитий металевими листами», – розповів майстер-реставратор Ігор Добрянський.

Вартість реставраційних робіт – близько 69 000 грн.

«Внесок мешканців склав 30% з цієї суми, а решта – це кошти німецького фонду Ебергарда Шьока, який цього року підтримав нашу Програму співфінансування відновлення цінних елементів в історичних будинках», – розповів директор ЛКП «Бюро спадщини» Павло Богайчик.

Нагадаємо, відповідно до програм співфінасування, у Львові при реставрації брам 70% вартості робіт оплачують з міського бюджету, а 30% – мешканці. При відновленні вікон 60% сплатить місто , а 40% – мешканці. А при заміні пластикових вікон на дерев’яні частки співфінансування рівні – 50% на 50%.

Нагадаємо, нещодавно у Львові відреставрували браму на вул. Личаківській.

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