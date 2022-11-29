Реставратори відновили історичні двері на вулиці Личаківській

Біля храму Святих Апостолів Петра і Павла у Львові побільшало відреставрованих історичних брам. Цього разу фахівці відновили двері у будинку на вул. Личаківській, 117. Їх відреставрували за підтримки ЛКП «Бюро спадщини» управління охорони історичного середовища та за співфінансування німецького фонду Ебергарда Шьока. Про це Львівському порталу повідомили у «Бюро спадщини».

За даними реставраторів, відновлення дверей тривало близько трьох місяців.

«Хоч це і зовнішні двері будинку, вони були виготовлені із сосни. Двері із цієї деревини мають доволі «м’яке» полотно, тому за час експлуатації мешканцями зазнали пошкоджень. Притворна планка була неавтентична, було втрачене засклення, відсутні ковані грати та інші декоративні елементи», – розповів майстер-реставратор Олександр Савчук.

Майстри замінили пошкоджені ділянки дерев’яних полотен, встановили нове засклення, ручку та відновили втрачені елементи. Також вони виготовили нові грати, які відповідають за стилем історичному періоду дверей.

«Вартість реставраційних робіт становила 63 000 грн. З цієї суми вклад мешканців становив 18 900 грн, а решта суми це співфінансування від німецького фонду Ебергарда Шьока, який цього року підтримав нашу Програму співфінансування відновлення цінних елементів в історичних будинках», – розповів директор «Бюро спадщини» Павло Богайчик.

Нагадаємо, у Львові завершився набір заявок для участі у Програмі співфінансування. Цього року «Бюро спадщини» управління охорони історичного середовища отримало ще 55 заявок на реставрацію історичних брам, 41 заявку на реставрацію історичних вікон та 9 заявок на заміну металопластикових вікон на дерев’яні.

Нагадаємо, відповідно до програм співфінасування, у Львові при реставрації брам 70% вартості робіт оплачують з міського бюджету, а 30% – мешканці. При відновленні вікон 60% сплатить місто , а 40% – мешканці. А при заміні пластикових вікон на дерев’яні частки співфінансування рівні – 50% на 50%.

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