На війні загинув львів’янин Ярослав Тимчик

У суботу, 3 грудня, Львів проведе в останню путь ще одного свого захисника – 34-річного Ярослава Тимчика. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Ярослав Тимчик боровся з російськими окупантами у складі 24 окремого штурмового батальйону «Айдар» 53 окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха. Загинув 28 листопада.

Поховають військового на Личаківському кладовищі 3 грудня. Чин Чин похорону розпочнеться о 14:00 год. у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла (вул. Театральна, 11), о 14:30 відбудеться міська церемонія прощання на площі Ринок.

Маршрут похоронної процесії: Гарнізонний храм – пл. Катедральна – пл. Ринок – вул. Руська – вул. Підвальна – вул. Володимира Винниченка – пл. Соборна – вул. Пекарська – вул. Шімзерів – вул. Мечникова – Личаківський цвинтар.

Біографічна довідка воїна

Львів’янин Ярослав Тимчик (31.05.1988 – 28.11.2022) закінчив школу №1 імені Богдана-Ігоря Антонича. Потім працював у будівельній сфері. Захоплювався музикою та футболом.

Із початком повномасштабного вторгнення Росії став на захист України. Воював у лавах 24 окремого штурмового батальйону «Айдар».

У Ярослава Тимчика залишилися мама, бабуся, сестра і брат.

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