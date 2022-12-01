Зеленський дав звання генерал-майора Малюку, який очолює СБУ

Президент України Володимир Зеленський 1 грудня присвоїв звання генерал-майора Василю Малюку, який виконує обов’язки глави Служби безпеки України.

«Присвоїти військове звання генерал-майора бригадному генералу Василю Малюку Васильовичу – першому заступникові Голови Служби безпеки України», – йдеться у повідомленні.

Раніше Львівський портал повідомляв, що 18 липня Зеленський призначив в. о. голови СБУ Василя Малюка. Що про нього відомо.

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