Суд арештував квартири митників, що незаконно ввозили авто в Україну

Суд наклав арешт на нежитлове приміщення та квартири двох державних інспекторів митного поста «Городок» Львівської митниці , які незаконно звільняли від сплати митних платежів ввезені з-за кордону автомобілі. Також для них обрано запобіжних захід – тримання під вартою. Ще двоє митників перебуватимуть під домашнім арештом. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань у Львові.

Як встановило слідство, найбільше незаконних митних операцій провели двоє інспекторів. Їхня діяльність коштувала бюджету понад 2,6 млн грн. Тож обоє перебуватимуть у СІЗО. Накладено арешт на нежитлове приміщення та квартири фігурантів для подальшого відшкодування завданих збитків .

Слідчі дії тривають, завершуються економічні експертизи, які мають підтвердити остаточну суму збитків. Перевіряється причетність до злочину інших працівників митниці та представників логістичної компанії ,яка надає послуги з обслуговування зон митного контролю митного поста «Городок» Львівської митниці.

Як відомо, у п`ятницю, 25 листопада, працівники ДБР повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем 4 митникам, які незаконно звільнили від сплати митних платежів 47 автомобілів, ввезених з-за кордону вже після скасування Верховною Радою рішення щодо звільнення від митних платежів транспортних засобів.

Така схема завдала збитків державі на 3,5 млн гривень.

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