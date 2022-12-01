ОСТАННІ НОВИНИ

Суд арештував квартири митників, що незаконно ввозили авто в Україну

Андрій Котенський

|

Суд наклав арешт на нежитлове приміщення та квартири двох державних інспекторів митного поста «Городок» Львівської митниці , які незаконно  звільняли від сплати митних платежів ввезені з-за кордону автомобілі. Також для них  обрано запобіжних захід – тримання під вартою. Ще двоє митників перебуватимуть під домашнім арештом. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань у Львові.

Як встановило слідство, найбільше незаконних митних операцій провели двоє інспекторів. Їхня діяльність коштувала бюджету понад 2,6 млн грн. Тож обоє перебуватимуть у СІЗО. Накладено арешт на нежитлове приміщення та квартири фігурантів для подальшого відшкодування завданих збитків .

Слідчі дії тривають, завершуються економічні експертизи, які мають підтвердити остаточну суму збитків. Перевіряється причетність до злочину інших працівників митниці та представників логістичної компанії ,яка надає послуги з обслуговування зон митного контролю митного поста «Городок»  Львівської митниці.

Як відомо, у п`ятницю, 25 листопада, працівники ДБР повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем 4 митникам, які незаконно звільнили від сплати митних платежів 47 автомобілів, ввезених з-за кордону вже після скасування Верховною Радою рішення щодо звільнення від митних платежів транспортних засобів.

Така схема завдала збитків державі на 3,5 млн гривень.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Е-квиток на Львівщині: як та коли він працюватиме
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Е-квиток на Львівщині: як та коли він працюватиме

Львівська область першою в Україні запровадить е-квиток у приміських та міжміських автобусних маршрутах. Послуга безготі...

Міносвіти анонсувало новий формат вступної кампанії у 2023 році
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Міносвіти анонсувало новий формат вступної кампанії у 2023 році

У Міністерстві освіти і науки України не розглядають вступну кампанію у 2023 році за результатами традиційного зовнішньо...

Світ має знати правду: чому ЗМІ лишили акредитацій за репортажі з Херсона
Ольга ДЕНИСЯКА
Світ має знати правду: чому ЗМІ лишили акредитацій за репортажі з Херсона

Низку українських та іноземних журналістів позбавили акредитації за репортажі з Херсона, зроблені відразу після того, як...

Розкрадання військової допомоги: ганебний слід Львівської митниці
Галина ЯНКО
Розкрадання військової допомоги: ганебний слід Львівської митниці

Скандальна історія про те, як через Львівську митницю вдалося вкрасти у військових гуманітарну допомогу на 3 млн грн і «...

всі статті
Львівський портал