Четверо митників незаконно «продовжили» безмитне ввезення автомобілів

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру чотирьом митникам, які незаконно «продовжили» безмитне ввезення автомобілів через митний пост «Городок» Львівської митниці. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДБР.

Працівники ДБР повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем чотирьом державним інспекторам митного поста «Городок» Львівської митниці.

Митники незаконно звільнили від сплати митних платежів 67 автомобілів, ввезених з-за кордону вже після скасування Верховною Радою рішення щодо звільнення від митних платежів транспортних засобів.

Після 1 липня 2022 року працівники митного поста продовжували оформлювали ввезені автомобілі за нульовою ставкою. За оперативною інформацією, розмитнення одного автомобіля коштувало від 500 до 1 тисячі доларів США.

За такою схемою на територію України було ввезено 67 транспортних засобів, до бюджету не було сплачено майже 3,5 млн гривень.

Посадовцям митниці повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Якщо вину митників доведуть то їм загрожує до шести років позбавлення волі.

Також відбулися обшуки за місцем роботи та у помешканнях фігурантів, під час яких були вилучені документи, чорнові записи, мобільні телефони.

Готуються клопотання до суду про відсторонення їх від займаних посад та обрання запобіжних заходів – тримання під вартою.

Процесуальне керівництво здійснює Львівська обласна прокуратура.

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