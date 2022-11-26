ОСТАННІ НОВИНИ

Четверо митників незаконно «продовжили» безмитне ввезення автомобілів

Андрій Котенський

|

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру чотирьом митникам, які незаконно «продовжили» безмитне ввезення автомобілів через митний пост «Городок» Львівської митниці. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДБР.

Працівники ДБР повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем чотирьом державним інспекторам митного поста «Городок» Львівської митниці.

Митники незаконно звільнили від сплати митних платежів 67 автомобілів, ввезених з-за кордону вже після скасування Верховною Радою рішення щодо звільнення від митних платежів транспортних засобів.

Після 1 липня 2022 року працівники митного поста продовжували  оформлювали ввезені автомобілі за нульовою ставкою. За оперативною інформацією, розмитнення одного автомобіля коштувало від 500 до 1 тисячі доларів  США.

За такою схемою на територію України було ввезено 67 транспортних засобів,  до бюджету не було сплачено майже 3,5 млн гривень.

Посадовцям митниці повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Якщо вину митників доведуть то їм загрожує до шести років позбавлення волі.

Також відбулися обшуки за місцем роботи та у помешканнях фігурантів,  під час яких були вилучені документи, чорнові записи, мобільні телефони.

Готуються клопотання до суду про відсторонення їх від займаних посад та обрання запобіжних заходів – тримання під вартою.

Процесуальне керівництво здійснює Львівська обласна прокуратура.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Е-квиток на Львівщині: як та коли він працюватиме
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Е-квиток на Львівщині: як та коли він працюватиме

Львівська область першою в Україні запровадить е-квиток у приміських та міжміських автобусних маршрутах. Послуга безготі...

Міносвіти анонсувало новий формат вступної кампанії у 2023 році
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Міносвіти анонсувало новий формат вступної кампанії у 2023 році

У Міністерстві освіти і науки України не розглядають вступну кампанію у 2023 році за результатами традиційного зовнішньо...

Світ має знати правду: чому ЗМІ лишили акредитацій за репортажі з Херсона
Ольга ДЕНИСЯКА
Світ має знати правду: чому ЗМІ лишили акредитацій за репортажі з Херсона

Низку українських та іноземних журналістів позбавили акредитації за репортажі з Херсона, зроблені відразу після того, як...

Розкрадання військової допомоги: ганебний слід Львівської митниці
Галина ЯНКО
Розкрадання військової допомоги: ганебний слід Львівської митниці

Скандальна історія про те, як через Львівську митницю вдалося вкрасти у військових гуманітарну допомогу на 3 млн грн і «...

всі статті
Львівський портал