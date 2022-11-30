ЗСУ знищили 88 880 російських окупантів

За добу російська окупаційна армія в Україні позбулася ще п’ятьох сотень своїх військових, сімох дронів і шістьох бойових броньованих машин. Про це йдеться на сторінці Генштабу у Facebook.

Загальні бойові втрати ворога з 24 лютого до ранку 30 листопада становлять:

особового складу ‒ близько 88 880 осіб ліквідовано (+500),

танків ‒ 2914 одиниць (+3),

бойових броньованих машин ‒ 5872 одиниці (+6),

артилерійських систем – 1902 одиниці (+1),

РСЗВ – 395 одиниць (+0),

засоби ППО ‒ 210 одиниць (+1),

літаків – 280 одиниць (+0),

гелікоптерів – 261 одиниця (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1562 одиниці (+7),

крилаті ракети ‒ 531 одиниця (+0),

кораблі /катери ‒ 16 одиниць (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 4429 одиниць (+6),

спеціальна техніка ‒ 163 одиниці (+0).

Всі дані уточнюються.

Зазначимо, що у своїх офіційних зведеннях Генштаб подає узагальнену цифру загиблих російських військових. Натомість кількість поранених окупантів у рази більша.

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