ЗСУ знищили 88 880 російських окупантів

За добу російська окупаційна армія в Україні позбулася ще п’ятьох сотень своїх військових, сімох дронів і шістьох бойових броньованих машин. Про це йдеться на сторінці Генштабу у Facebook.
Загальні бойові втрати ворога з 24 лютого до ранку 30 листопада становлять:
- особового складу ‒ близько 88 880 осіб ліквідовано (+500),
- танків ‒ 2914 одиниць (+3),
- бойових броньованих машин ‒ 5872 одиниці (+6),
- артилерійських систем – 1902 одиниці (+1),
- РСЗВ – 395 одиниць (+0),
- засоби ППО ‒ 210 одиниць (+1),
- літаків – 280 одиниць (+0),
- гелікоптерів – 261 одиниця (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1562 одиниці (+7),
- крилаті ракети ‒ 531 одиниця (+0),
- кораблі /катери ‒ 16 одиниць (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4429 одиниць (+6),
- спеціальна техніка ‒ 163 одиниці (+0).
Всі дані уточнюються.
Зазначимо, що у своїх офіційних зведеннях Генштаб подає узагальнену цифру загиблих російських військових. Натомість кількість поранених окупантів у рази більша.
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Наталя Дуляба