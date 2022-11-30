У Львові попрощаються з Героєм Степаном Толопком

У четвер, 1 грудня, Львів попрощається з Героєм Степаном Толопком, який загинув у бою з російськими загарбниками. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Львів’ян та гостей міста закликають долучитись до міської церемонії прощання та утриматися в цей час від проведення розважальних заходів і святкувань.

Чин похорону Героя розпочнеться об 11:00 у Гарнізонному храмі свв. апп. Петра і Павла, об 11:30 – міська церемонія прощання на площі Ринок.

Поховають воїна на Личаківському кладовищі.

Маршрут похоронної процесії: Гарнізонний храм свв. апп. Петра і Павла УГКЦ (вул. Театральна, 11) – пл. Катедральна – пл. Ринок (міська церемонія прощання) – вул. Руська – вул. Підвальна – вул. Володимира Винниченка – пл. Соборна – вул. Пекарська – вул. Шімзерів – вул. Мечникова – Личаківський цвинтар.

Степан Толопко (29.01.1977-16.04.2022) Львів’янин.

Навчався у Середній загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №78. Після завершення навчання здобував професійно-технічну освіту, згодом працював у лабораторії санітарно-ветеринарної експертизи у Львові.

У 2000-му році переїхав на Хмельниччину. Працював механіком на сільськогосподарському виробничому кооперативі села Святець.

Із 2014 року виконував бойові завдання у зоні проведення Антитерористичної операції у складі 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила оперативного командування «Захід» Сухопутних військ Збройних Сил України.

Після отримання травми повернувся до цивільного життя. Із початком повномасштабного вторгнення росії, попри статус особи з інвалідністю внаслідок війни, добровольцем став на захист Батьківщини.

Боровся проти російських загарбників у лавах 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу оперативного командування «Південь» Сухопутних військ Збройних Сил України.

У Степана Толопка залишилися дружина та троє дітей.

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