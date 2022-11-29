Путін програє у війні, тому атакує українські міста, – Столтенберг

Президент РФ Владімір Путін зазнає поразки у війні, тому він вдається до жорстоких атак по українських містах та їхній критичній інфраструктурі. Про це 29 листопада заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг перед початком засідання Північноатлантичної Ради у Бухаресті, пише Укрінформ.

«Ми зустрічаємося тут, у Румунії, і це є дуже важливо та своєчасно. Тому що Румунія є сусідом України, і ми бачимо, як там вирує війна. Та війна, де президент Путін зазнає поразки, але відповідає на це ще більшою жорстокістю, атакує українські міста, критичну інфраструктуру. Путін перетворює зараз зиму на зброю в його агресії проти українського народу», – сказав глава Північноатлантичного альянсу.

Єнс Столтенберг відзначив, що союзники з НАТО і надалі підтримуватимуть Україну, адже поразка Путіна є в інтересах всієї організації.

«Впевнений, що головне послання з цієї зустрічі буде таким: союзники по НАТО продовжуватимуть надавати Україні безпрецедентну підтримку та разом стоятимуть поряд із нею. Тому що це в інтересах нашої безпеки – забезпечити, щоб президент Путін не переміг. Тому що це надішле послання іншим тоталітарним лідерам, що вони не зможуть досягти своїх цілей з використанням грубої військової сили», – підкреслив Столтенберг.

Як повідомляв Львівський портал, нещодавно генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що країни-члени Північноатлантичного альянсу мають надати Україні більше зброї, щоб російсько-українська війна закінчилась бажаним політичним результатом для України.

Згодом західні ЗМІ анонсували, що на саміті у Бухаресті члени НАТО оголосять про нову довгострокову підтримку України. Йдеться як про паливо, електрогенератори, медикаменти, зимове спорядження, пристрої для боротьби з безпілотниками, так і про системи ППО.

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