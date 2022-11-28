Папа Римський визнав Росію нападником на Україну

Папа Римський Фрациск назвав українців народом-мучеником через російську агресію і визнав, що Росія напала на Україну. Про це з посиланням на Vatican News повідомляє Українська правда.

«Коли я говорю про Україну, то говорю про народ-мученик, мученицький народ. Якщо існує мученицький народ, то є той, хто його мучить. Коли я говорю про Україну, я говорю про жорстокість, тому що маю багато інформації про жорстокість військ, які вторгаються. Загалом, найжорстокішими є, мабуть, ті, хто з Росії, але не належить до російської традиції, наприклад, чеченці, буряти і так далі. Безумовно, той, хто нападає, – це російська держава. Це цілком зрозуміло. Іноді я намагаюся не конкретизувати, щоб не образити, а радше засудити в загальному, хоча добре відомо, кого я засуджую. Не обов’язково вказувати ім’я та прізвище», – заявив Папа Римський Фрациск.

Папа розказав, що на другий день війни пішов до російського посольства (при Святому Престолі), незвичайний жест, тому що Папа ніколи не ходить до посольства.

«І там я сказав послу сказати (Володимиру) Путіну, що я готовий поїхати за умови, що він надасть мені віконце для переговорів. Міністр закордонних справ (Сергій) Лавров надіслав мені формальну відповідь, ввічливий лист, з якого я зрозумів, що поки що в цьому немає необхідності», – додав Папа.

Також Франциск відзначив, що ніколи не давав нагоди думати, «що я прикриваю агресію».

«Чому я не називаю Путіна? Тому що це не потрібно; це вже відомо. Однак іноді люди чіпляються за деталь. Всі знають мою позицію, з Путіним чи без Путіна, не називаючи його імені», – підкреслив Папа.

Франциск додав, що цими днями припадає річниця Голодомору, геноциду, який Сталін вчинив проти українців (у 1932 – 33 роках).

«Я вважаю доречним згадати про це як про історичний попередник (нинішньої) війни», – підкреслив Папа.

Зазначимо, Папа Франциск вперше опосередковано розкритикував Путіна через почату війну в Україні лише на початку квітня 2022-го.

Згодом понтифік не раз неоднозначно висловлювався щодо повномасштабного вторгнення в Україну. Він, зокрема, заявляв, що «гавкіт НАТО на двері Росії» міг призвести до її вторгнення в Україну. А ще казав, що не знає, чи інші країни повинні постачати Україні більше зброї.

Цікаво, що Папа Франциск також жодного разу не приділив окремої уваги конкретним жертвам війни, серед яких уже є сотні українських дітей, загиблих від рук російських окупантів. Натомість вбивство російської пропагандистки Дар’ї Дугіної назвав «невинною жертвою війни».

У своїх останніх заявах Папа Франциск стверджував, що постачання зброї для самозахисту України є морально прийнятним, а також засуджував погрози Путіна ядерною зброєю.

Крім того, Папа Римський Франциск заявив, що має велику шану до російського гуманізму, тому вважає: жорстокість російських військових, із якою вони воюють в Україні, не притаманна російському народу.

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