Папа Римський засудив заяви Путіна про ядерну зброю

Папа Римський Франциск назвав погрози Путіна ядерною зброєю «безумством». Про це пише CNN.

Так, у середу, 21 вересня, Папа Римський виступив перед вірянами на площі Святого Петра у Ватикані. Папа назвав заяви про застосування ядерної зброї «божевіллям», однак ані Росію, ані Путіна в своїй промові не згадав.

«Ця трагічна війна підводить нас до того, що деякі люди думають про ядерну зброю, і це безумство», – сказав він.

Нагадаємо, у своєму відеозверненні вранці 21 вересня Путін після того, як оголосив часткову мобілізацію і підтримав проведення псевдореферендумів на окупованих українських територіях, пригрозив Заходу ядерною зброєю.