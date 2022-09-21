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Папа Римський засудив заяви Путіна про ядерну зброю

Анастасія Диняк

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Папа Римський Франциск назвав погрози Путіна ядерною зброєю «безумством». Про це пише CNN.

Так, у середу, 21 вересня, Папа Римський виступив  перед вірянами на площі Святого Петра у Ватикані. Папа назвав заяви про застосування ядерної зброї «божевіллям», однак ані Росію, ані Путіна в своїй промові не згадав.

«Ця трагічна війна підводить нас до того, що деякі люди думають про ядерну зброю, і це безумство», – сказав він.

Нагадаємо, у своєму відеозверненні вранці 21 вересня Путін після того, як оголосив часткову мобілізацію і підтримав проведення псевдореферендумів на окупованих українських територіях, пригрозив Заходу ядерною зброєю.

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