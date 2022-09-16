Папа назвав озброєння Україні прийнятним, а самозахист українців – любов’ю

Папа Римський Франциск наголосив, що постачання зброї Україні для допомоги у її захисті від російської агресії є морально прийнятним. Про це він сказав журналістам 15 вересня, повертаючись після триденної поїздки з Казахстану, передає Hromadske.

Папу запитали, чи з точки зору моралі правильно відправляти зброю Україні.

«Це політичне рішення, яке може бути моральним, морально прийнятним, якщо воно ухвалюється в умовах моралі», – сказав Франциск.

Він виклав принципи «справедливої ​​війни» римо-католицької церкви, які допускають пропорційне використання смертоносної зброї для самооборони проти нації-агресора.

«Самооборона – це не лише законно, а й любов до Батьківщини. Хто не захищає себе, хто не захищає щось, той її не любить. Ті, хто захищає, люблять», – сказав він.

Пояснюючи різницю між тим, коли морально чи аморально постачати зброю в іншу країну, Франциск сказав: «Це може бути аморальним, якщо намір полягає в тому, щоб спровокувати нову війну чи продати зброю, чи позбутися зброї, яка більше не потрібна».

Водночас Франциск закликав Київ бути відкритим для можливого діалогу.

Як відомо на початку вторгнення Росії в Україну Ватикан запропонував своє посередництво, щоб допомогти завершити війну в Україні.

Лише 2 квітня 2022 року Папа Римський вперше опосередковано розкритикував Путіна через війну в Україні.

На початку травня Франциск заявив, що готовий зустрітися з президентом росії владіміром путіним у Москві, а от сенсу їхати до Києватоді не бачив сенсу.

Після цього понтифік неодноразово неоднозначно висловлювався щодо повномасштабного вторгнення в Україну. Він, зокрема, заявляв, що «гавкіт НАТО на двері росії» міг призвести до її вторгнення в Україну. А ще казав, що не знає, чи інші країни повинні постачати Україні більше зброї.

Цікаво, що Папа Франциск також жодного разу не приділив окремої уваги конкретним жертвам війни, серед яких вже майже 400 українських дітей, які загинули від рук російських окупантів, натомість вбивство російської пропагандистки Дар’ї Дугіної, назвав «невинною жертвою війни».

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.