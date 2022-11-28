Львів'ян закликають стати Миколаєм для постраждалих від війни дітей

До дня святого Миколая благодійний фонд «Рідні» зібрав дитячі листи та шукає охочих допомогти здійснити маленькі мрії. Благодійна акція #ЛистидоМиколая дає можливість стати помічниками Миколая для дітей, які постраждали внаслідок війни та для тих, хто перебуває у складних життєвих обставинах. Для цього необхідно обрати лист дитини, який розміщений на сторінках фонду, та принести подарунок до 5 грудня. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

«Війна триває, а у наших дітей триває дитинство, і більшість з них мріє про свято та подарунки від Миколая. Нам дуже хочеться подбати про дітей, зокрема й тих, хто постраждав від війни та вимушено залишив свій дім. Ця акція має на меті об’єднати благодійників, партнерів та усіх небайдужих і здійснити дитячі мрії, про які вони написали у листах», – зазначає директорка фонду Мар’яна Романяк.

Команда фонду «Рідні» розповідає, що спільно з партнерами теж не залишились осторонь і теж стали помічниками Миколая.

«Історії сімей та дітей, яких ми хочемо підтримати, вражають. Серед них родини, які в час повномасштабної війни разом з дітьми переїхали зі сходу України, є ті, хто повністю втратив усе своє майно через обстріли та починає життя спочатку, попри отримані психологічні травми. Ці діти потребують нових позитивних емоцій та відчуття того, що про них дбають. Саме тому ця акція – це чудова можливість подарувати їм не лише подарунки, а й відчуття підтримки та турботи», – розповідає менеджер по роботі з сім’ями у складних життєвих обставинах Надія Маціброда.

У мріях дітей немає меж, тому якщо у листі йдеться про ґаджети, організатори наголошують, що необов`язково дарувати саме їх. Ви можете скласти подарунок за власними можливостями, відповідно до зацікавлень дитини. Акція триває до 5 грудня. Деталі на сторінці фонду у Faceboo

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