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Міністри юстиції G7 проведуть першу в історії зустріч щодо розслідування воєнних злочинів в Україні

Наталя Дуляба

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Міністри юстиції країн Групи семи вперше в історії цього формату зберуться на зустріч, основною темою якої буде розслідування скоєних в Україні воєнних злочинів і притягнення винних до відповідальності. Про це повідомив міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн, яка зараз головує у G7, пише Українська правда.

Зустріч міністрів юстиції G7 пройде 28-29 листопада у Берліні.

«Ми будемо говорити в основному про жахливі воєнні злочини, що скоюються на території України, і які ми хочемо розслідувати й притягнути винних до відповідальності. Для цього ми домовимося про ще більш ефективну координацію», ‒ зазначив Марко Бушманн.

Також Німеччина ініціювала зустріч G7 на рівні міністрів закордонних справ, щоб подумати, як підтримати Україну під час постійних пошкоджень енергомережі внаслідок російських ракетних ударів.

Додамо, що правоохоронці зареєстрували 49 629 воєнних злочинів, які скоїли російські війська за час повномасштабного вторгнення. Абсолютна більшість із них ‒ це порушення законів і звичаїв ведення війни.

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Як повідомляв Львівський портал, у вересні ООН офіційно заявила, що росіяни чинять воєнні злочини в Україні. У Чернігові, Харкові та Сумах російські солдати, зокрема, чинили сексуальне насильство над дітьми та літніми людьми, вбивали цивільних. Також спецкомісія ООН вивчає примусову депортацію дітей в РФ.

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