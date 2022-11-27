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Львів прощається зі ще одним загиблим захисником

Наталя Дуляба

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В понеділок, 28 листопада, Львів проведе в останню путь 39-річного Дениса Метьолкіна, який загинув у боротьбі з російськими окупантами. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

Військовий Денис Метьолкін загинув 11 листопада. Поховають його 28 листопада на Личаківському цвинтарі.

Чин похорону розпочнеться об 11:00 год. у Гарнізонному храмі свв. апп. Петра і Павла (вул. Театральна, 11), об 11:30 год. – міська церемонія прощання на площі Ринок.

Маршрут похоронної процесії: Гарнізонний храм – пл. Катедральна – пл. Ринок – вул. Руська – вул. Підвальна – вул. Володимира Винниченка – пл. Соборна – вул. Пекарська – вул. Шімзерів – вул. Мечникова – Личаківський цвинтар.

Біографічна довідка воїна

Денис Метьолкін (08.03.1983 – 11.11.2022) був уродженцем Сєвєродонецька, що на Луганщині. Закінчив тамтешнє профучилище №92 за спеціальністю «кухар».

У 2015-2016 роках воював у зоні АТО у лавах 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила. Після повернення до цивільного життя працював у будівельній сфері у Сєвєродонецьку.

Із початком повномасштабного вторгнення Росії Денис Метьолкін разом із родиною переїхав до Львова. Працював тут поштарем на «Укрпошті».

Згодом Денис став на захист Батьківщини, боронив її територіальну цілісність та незалежність у складі 68 окремої єгерської бригади Корпусу резерву Сухопутних військ ЗСУ.

У воїна залишилися син, мама, брат і сестра.

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