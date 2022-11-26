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Україна повернула з полону ще 12 осіб

Андрій Котенський

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Україна повернула з російського полону дев’ятьох військових і трьох цивільних, повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

Черговий обмін полоненими стався у суботу, 26 листопада.

«Нам вдалося звільнити 12 наших людей. Серед них – 4 бійців ВМС, двоє нацгвардійців, прикордонників, один з ТРо, а також троє цивільних – подружжя та чоловік, який вважався зниклим безвісти. Серед військових – двоє офіцерів, а також семеро рядових та сержантів», – повідомив Андрій Єрмак.

Додому їдуть воїни, які захищали зокрема Маріуполь, ЧАЕС та острів Зміїний.

«За останній тиждень нам вдалося повернути 98 українців», – уточнив він.

Зазначимо, напередодні Україна повернула з російського полону ще 50 своїх військових і одного цивільного. Детальніше читайте за цим посиланням.

Нагадаємо, станом на кінець жовтня Україна визволила 978 своїх громадян із полону. Тепер ж додому повернули більше 1100 захисників.

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