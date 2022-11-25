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В Україні розгорнули майже тисячу «Пунктів незламності»

Ольга Денисяка

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У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що станом на 25 листопада в Україні розгорнули 989 «Пунктів незламності». Про це йдеться у Facebook ДСНС.

Пункти для тимчасового перебування громадян функціонують цілодобово на всій території України. ДСНС розгорнула 989 Пунктів Незламності, з них 

  • 754 стаціонарні пункти на базі пожежно-рятувальних частин;
  • 230 мобільних пунктів на базі наметів;
  • 5 мобільних пунктів на базі транспортних засобів.

Всього з початку функціонування (з 18 листопада 2022 р.) у цих Пунктах надано допомогу понад 34 600 громадянам, з них у мобільних пунктах на базі наметів – близько 30 300 особам.

Нагадаємо, на території Львівщини збираються розгорнути більше 400 пунктів обігріву. Детальніше читайте за цим посиланням. У Львові запрацювали перші 18 пунктів обігріву: адреси

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