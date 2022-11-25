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На Львівщині рятували чоловіка, що впав у 20-метровий колодязь

Андрій Котенський

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У Червоноградському районі надзвичайники врятували чоловіка, який впав у 20 метровий колодязь і вижив. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДСНС України у Львівській області.

За даними рятувальників, випадок трапився у селі Адамівка (Лопатинської громади) по вул. Центральній.

Чоловік у криницю глибиною 20 метрів, що знаходилась у полі. На щатя колодязь був без вони, і рятувальники за допомогою мотузки підняли 45-річного потерпілого на поверхню, та передали медикам.

На диво після падіння у чоловіка не виявили жодних серйозних ушкоджень.

Нещодавно із криниці на Самбірщині витягнули 20-річного хлопця.

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