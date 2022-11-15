Із криниці на Самбірщині витягнули 20-річного хлопця

20-річний мешканець Самбірщини впав у чотириметрову криницю. Хлопця вдалося врятувати, однак його стан важкий. Про це Львівському порталу повідомили в обласному управлінні ДСНС.

Випадок стався в понеділок пізно ввечері, 14 листопада, у селі Бабина Самбірського району. Тут близько 23:30 год. у криницю, розташовану на одному з подвір’їв, впав юнак. Колодязь із водою мав глибину близько 4 м.

На місце події негайно прибули рятувальники. Вони витягнули хлопця за допомогою штурмової драбини та мотузок і передали медикам «швидкої». Потерпілого у важкому стані госпіталізували в реанімацію.

Нагадаємо, нещодавно у селі біля Радехова чоловік теж впав у 10-метрову криницю, коли вийшов на двір покурити. А 67-річна мешканка Стрийщини пробула в колодязі цілу ніч, аж допоки її не витягнули рятувальники.

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