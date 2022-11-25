ОСТАННІ НОВИНИ

Львівщина отримала чотири генератори від Німеччини

Ольга Денисяка

|

Для установ культури Львівщини передали від партнерів із Німеччини чотири генератори потужністю 10 кВт. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської обласної ради.

Генератори передали для Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького, Музею етнографії та художнього промислу, Центрального державного архіву у Львові та Музею історії релігії.

Ще один найбільший генератор вагою понад 3,3 тони та потужністю 270 кВт отримав Львівський національний академічний театр опери і балету  імені  Соломії Крушельницької.

Додамо, що у Львові створили інтерактивну карту закладів міста, де можна зарядити гаджети, якщо вдома чи офісі немає електроенергії, та які працюють під час повітряної тривоги в укритті. Загалом мапа об’єднала вже близько 225 локацій, зокрема й міські пункти обігріву.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Е-квиток на Львівщині: як та коли він працюватиме
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Е-квиток на Львівщині: як та коли він працюватиме

Львівська область першою в Україні запровадить е-квиток у приміських та міжміських автобусних маршрутах. Послуга безготі...

Міносвіти анонсувало новий формат вступної кампанії у 2023 році
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Міносвіти анонсувало новий формат вступної кампанії у 2023 році

У Міністерстві освіти і науки України не розглядають вступну кампанію у 2023 році за результатами традиційного зовнішньо...

Світ має знати правду: чому ЗМІ лишили акредитацій за репортажі з Херсона
Ольга ДЕНИСЯКА
Світ має знати правду: чому ЗМІ лишили акредитацій за репортажі з Херсона

Низку українських та іноземних журналістів позбавили акредитації за репортажі з Херсона, зроблені відразу після того, як...

Розкрадання військової допомоги: ганебний слід Львівської митниці
Галина ЯНКО
Розкрадання військової допомоги: ганебний слід Львівської митниці

Скандальна історія про те, як через Львівську митницю вдалося вкрасти у військових гуманітарну допомогу на 3 млн грн і «...

всі статті
Львівський портал