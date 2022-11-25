Львівщина отримала чотири генератори від Німеччини

Для установ культури Львівщини передали від партнерів із Німеччини чотири генератори потужністю 10 кВт. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської обласної ради.

Генератори передали для Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького, Музею етнографії та художнього промислу, Центрального державного архіву у Львові та Музею історії релігії.

Ще один найбільший генератор вагою понад 3,3 тони та потужністю 270 кВт отримав Львівський національний академічний театр опери і балету імені Соломії Крушельницької.

Додамо, що у Львові створили інтерактивну карту закладів міста, де можна зарядити гаджети, якщо вдома чи офісі немає електроенергії, та які працюють під час повітряної тривоги в укритті. Загалом мапа об’єднала вже близько 225 локацій, зокрема й міські пункти обігріву.

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