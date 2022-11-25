Заклади Львова з генераторами та укриттями. Онлайн-карта

У Львові створили інтерактивну карту закладів міста, де можна зарядити гаджети, якщо вдома чи офісі немає електроенергії, та які працюють під час повітряної тривоги в укритті. Загалом мапа об’єднала вже близько 225 локацій, зокрема й міські пункти обігріву. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Так, минулого тижня з’явилась ініціатива створення інтерактивної мапи із закладами, які мають світло, від Stroom Digital. Її підтримала мерія, поширивши анкети серед підприємців та зібравши інформацію щодо роботи АЗС, супермаркетів, готелів, ресторанів, аптек та інших громадських закладів, коли немає електроенергії.

Переглянути карту можна онлайн за цим посиланням.

У Stroom Digital зазначають, що мапа постійно оновлюється, і нові локації додаються щодня. Відтак мешканців та підприємців просять надсилати свої ідеї та зауваження, щоб вдосконалювати карту, на електронну пошту [email protected], а також заповнювати форму.

Вже незабаром на закладах «з мапи» з’являться спеціальні наліпки – «Тут є струм», аби знайти їх було простіше. Розробники мапи зазначають, що цю ініціативу планують поширювати і в інших містах України.

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