Російський газ виключать з умов про спільну закупівлю

В Євросоюзу прийняли рішення виключити російський газ з контрактів на спільну закупівлю блакитного палива. Про це пише Європейська правда.

Так, у четвер, 24 листопада, відбулася зустріч міністрів енергетики країн-членів Євросоюзу на якій ухвалили рішення про виключення газу з РФ зі спільних закупівель.

Міністри досягли політичної домовленості про початок спільних закупівель природного газу, а також обговорили термінові заходи з подолання цінової кризи на газових ринках.

Як повідомляв Львівський портал раніше, міністри енергетики країн Євросоюзу не домовилися щодо встановлення верхньої межі ціни на російський газ, тому вирішили провести нову зустріч у грудні.

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