У санаторій «Шкло» заселять вимушених переселенців

У санаторій «Шкло», що знаходиться в Яворівському районі, надійшла чергова партія гуманітарної допомоги від «Готельного холдингу Польщі». Зокрема це меблеві гарнітури та інвентар, розрахований для облаштування місць внутрішньо переміщеним особам. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОВА.

Заступник начальника Львівської ОВА Олександр Кулепін розповів, що переданий вантаж є результатом підписаного меморандуму про співпрацю між Львівською обласною військовою адміністрацією, «Готельним холдингом республіки Польща» та Асоціацією готелів та курортів України для безкоштовного отримання гуманітарної допомоги з метою забезпечення організації побуту та проживання ВПО.

«У санаторіях області простоюють величезні площі, які можна використати під місця для проживання. Саме тому ми в них проводимо реконструкцію та наповнюємо меблевим обладнанням, яке нам надають, зокрема, наші польські партнери. Завдяки такій співпраці ми зможемо облаштувати прихистки в області та забезпечити комфортні умови для проживання усіх тих, хто втратив домівку через війну», – сказав Олександр Кулепін.

Як повідомив керівник з міжнародних зв’язків Асоціації готелів та курортів України Іван Лунь, «Готельний холдинг Республіки Польща» від початку повномасштабного вторгнення подарував для українських біженців, які були змушені покинути країну через військові дії 200 тисяч номероночей.

В. о. директора санаторію «Шкло» Дмитро Головко розповів, що уже в лютому в санаторій почали заселяти перших переселенців, які втекли із зони бойових дій.

«У той час санаторій був законсервованим на зимовий період, тому ми розміщували людей у ті приміщення, де були відповідні житлові умови. Ми вийшли на контакт з районною та місцевою владою, запропонували програму реконструкції санаторію і вони відгукнулися. Це дасть змогу до нового року заселити у межах санаторію близько 400 осіб з числа ВПО. Станом на зараз ремонтні роботи є виконаними на 70%. На реконструкцію цих корпусів виділили 20 млн грн: 15 млн – це кошти місцевого бюджету та 5 млн виділили з обласного», – зазначив директор санаторію.

Зазначимо, загальна сума гуманітарної допомоги від «Готельного холдингу Республіки Польща», яка надходила раніше становить понад 12 мільйонів гривень. Її отримали відомчі заклади департаментів освіти і науки та соціального захисту населення Львівської ОВА. Це 1,5 тисячі ліжок, 3 тисячі комплектів постільної білизни та інші необхідні товари для організації побуту й проживання людей: меблі, матраци, подушки, ковдри, рушники, кухонний інвентар. Отримує гуманітарну допомогу Львівщина завдяки сприянню уряду Польщі та Державного агентства стратегічних резервів Республіки Польща.

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