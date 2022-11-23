У Польщі заявили, що Німеччина слід було запропонувати ППО Україні

Голова правлячої партії Польщі «Право та справедливість» Ярослав Качинський заявив, що краще б Німеччина запропонувала системи протиповітряної оборони Patriot Україні, а не їй. Про це пише Європейська правда.

Так, Качинський наголосив, що це його особиста думка і пропозиція, безумовно, цікава, однак для безпеки Польщі було б краще, якби системи протиповітряної оборони Patriot від Німеччини отримала Україна.

«Для безпеки Польщі було б найкраще, якби німці передали цю техніку українцям, навчили українські екіпажі, з умовою, що батареї були б розгорнуті на заході України. Тоді це дозволило б, можливо, більш ефективно, ніж з С-300, збивати ворожі ракети», – сказав він.

Однак політик додав, що ППО змогла б убезпечити Польщу, якби Росія вирішила напасти на неї.

«Я б вважав таке рішення оптимальним і таким, що показує, що німці роблять реальну зміну ставлення, а не певний акт пропагандистського характеру», – зазначив Качинський.

Нагадаємо, Німеччина запропонувала посилити протиповітряну оборону Польщі додатковими системами Patriot та винищувачами Eurofighter. На це польський міністр оборони Маріуш Блащак відреагував схвально і запропонував розмістити ці пускові установки поблизу кордону з Україною.

Речник Повітряних Сил Юрій Ігнат заявив, що Україна хотіла б, аби Польща встановила системи протиповітряної оборони Patriot поруч із українським кордоном.

Довідково: система Patriot – американський зенітно-ракетний комплекс середньої дальності, який використовують, зокрема, США та Німеччина, а тепер і Польща. До кінця 2022 року на озброєнні польських військових мають бути дві батареї Patriot (16 пускових установок).

Крім того, на території Польщі у місті Жешув дислокуються дві батареї Patriot Збройних Сил США.

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