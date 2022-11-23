Міносвіти анонсувало новий формат вступної кампанії у 2023 році

У Міністерстві освіти і науки України не розглядають вступну кампанію у 2023 році за результатами традиційного зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). У МОН анонсували оновлений варіант національного мультипредметного тесту (НМТ). Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства освіти і науки України.

За словами Міністр освіти Сергіч Шкарлета, з міркувань безпеки та через складності логістики проведення зовнішнього незалежного оцінювання у традиційному форматі не є можливим. Тому Міністерство освіти і науки України як альтернативу розглядає проведення у 2023 році удосконаленого національного мультипредметного тесту (НМТ.

Нині Міністерство ініціювало підготовку спеціального законопроєкту, який дозволить проводити НМТ у 2023 році. Деталі будуть оприлюднені у відповідному Порядку прийому, який затвердить МОН після прийняття відповідного закону Верховною Радою України.

У МОН озвучили попередні характеристики структури НМТ.

Національний мультипредметний тест є різновидом зовнішнього незалежного оцінювання, який проводиться в тимчасових екзаменаційних центрах у комп’ютерному форматі та охоплює питання з декількох предметів.

Планується, що у 2023 році НМТ міститиме обов’язковий та додатковий блоки.

Обов’язковий блок НМТ буде складатися з чотирьох предметів: української мови, математики, історії України, однієї з іноземних мов (на вибір вступників будуть запропоновані англійська, французька, німецька та іспанська мова).

В окремий день вступники зможуть скласти додатковий блок НМТ з фізики, хімії чи біології, результатом якого можна буде замінити оцінку з історії України або іноземної мови.

За словами Міністра, вдосконалена версія НМТ враховуватиме побажання випускників, яких під час навчання диференціювали за рівнем вивчення різних предметів (хімія, біологія, іноземні мови тощо).

Тестові завдання НМТ укладуть згідно з програмами ЗНО з відповідних предметів.

Також передбачається, що основний блок іспиту триватиме протягом одного дня із перервою.

«Спочатку учасники будуть упродовж 90 хвилин виконувати завдання з української мови та математики, а після короткої перерви ще 90 хвилин працюватимуть над завданнями з історії України та іноземної мови. Тестування з додаткових предметів триватиме 75 хвилин і буде проводитися в інший день», – зазначив Сергій Шкарлет.

Тестування відбуватиметься у червні – липні 2023 року в межах основної та додаткової сесій. У додатковій сесії зможуть узяти участь вступники, які з поважних причин не склали тестування під час основної сесії. Таблиці переведення тестових балів у шкалу 100-200 будуть оприлюднені заздалегідь.

НМТ може бути проведено в Україні та в окремих іноземних країнах. Рішення про проведення НМТ за кордоном та можливий перелік країн прийматиметься навесні з урахуванням воєнно-політичної ситуації.

Реєстрація для участі в НМТ заплановано провести у квітні.

«Звичайно, що для вступу можуть бути використані як результати національного мультипредметного тесту 2023 року, так і результати НМТ 2022 року або зовнішнього незалежного оцінювання 2020-2021 років», – роз’яснив міністр.

Вступники на спеціальності, для яких передбачено творчий конкурс, будуть вступати за результатами НМТ та творчого конкурсу.

Коефіцієнти до оцінок з різних предметів, які використовуватимуть під час формування конкурсного бала, будуть затверджені в Порядку прийому. У 2023 році не передбачається використання середнього бала документа про раніше здобуту освіту та сільського коефіцієнту. Галузеві та регіональні коефіцієнти передбачається зберегти, але значення регіональних коефіцієнтів передбачається оголосити навесні.

Без НМТ можна буде вступити на контракт на спеціальності, яким надається особлива підтримка (53 спеціальності та 11 спеціалізацій). Така можливість передбачена і для вступників на основі здобутого освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, або освітнього ступеня молодшого бакалавра.

МОН надасть більше інформації після внесення законопроєкту до парламенту та оприлюднить проєкт Порядку прийому на навчання до закладів вищої освіти в 2023 році для громадського обговорення.

Приймання на навчання за державним замовленням до вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти буде проведено за власними Правилами прийому без додержання більшості вимог загального Порядку прийому, як і в 2022 році.

Шкарлет зацважив, що змінити формат проведення вступних випробувань можливо лише після ухвалення відповідного Закону, що є компетенцією Верховної Ради України.

Нагадаємо, що Львівщина стала лідером за кількістю відмінників з мультитесту.

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